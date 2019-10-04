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محافظات

بسبب اختلاف موعد التسليم.. ضبط عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو فى شربين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين من ضبط عاطل وبحوزته 10 كيلو بانجو وسلاح نارى.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للمقدم محمد الارضى رئيس مباحث شربين بوجود شخص يقف على مدخل اللوزى القديم بشربين ويشتبه بوجود معه مخدرات .

وعلى الفور تم التحرك الى مكان المعلومه وبتفنين الاجراءات تم عمل كمين للمذكور من قبل المقدم محمد الارضى رئيس المباحث ومعاونى المباحث النقيب احمد عاطف والملازم اول احمد الشرنوبى وتم القبض عليه وتبين انه يدعى ابراهيم .ع.م.الـ27 عاما عاطل ومقيم قريه اللوزى القديم شربين .

وبتفتيشه تواجد معه عدد 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو يزنوا حوالى 10 كيلو وفرد خرطوش وعدد 3 طلقات وهاتف محمول ومبلغ مالى 535 جنيه وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 11311 جنايات شربين وتم العرض على النيابه التى امرت بالحبس 4 ايام على ذمة التحقيق.
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