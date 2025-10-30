مرور مفاجئ لوكيل مديرية الصحة بدمياط على مراكز طب الأسرة لمتابعة الانضباط

قامت الدكتورة أماني القرش، وكيل المديرية، بالمرور المسائي المفاجئ على مراكز طب أسرة السنانية وصحة أسرة ثان التابعين للإدارة الصحية بدمياط.

يأتي ذلك في إطار جولات وكيل المديريه المستمرة لمتابعة الانضباط الإداري للعاملين بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة انتظام تقديم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة بالوحدات المركزية، وتوافر أرصدة كافية من أدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل ومستلزمات مكافحة العدوى، بالإضافة لسلامة التجهيزات الطبية وتوافر مصدر للأكسجين.

يأتي ذلك في ضوء حرص مديرية الصحة على متابعة تقديم خدمة طبية بجودة عالية تحظى برضا المرضى والمواطنين وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد عبد الخالق براوى، وكيل وزارة الصحة بدمياط.