التشكيل.. سموحة يهاجم إنبي بـ وانجا بالدوري المصري

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة إنبى المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.



جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى : الهانى سليمان .



خط الدفاع : شريف رضا ، محمد كوفى ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح .



خط الوسط : أحمد جمال ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، فوزى الحناوى .



خط الهجوم : رونالد وانجا ، حسام حسن .



يتواجد على دكة البدلاء كلا من : عمر صلاح ، إسلام الفار ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، كريم يحيى ، محمد الترهونى ، محمد حليمو .