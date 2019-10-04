سراج: خماسية الفوز على إف سي مصر البداية الحقيقية للفريق هذا الموسم

أكد أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ أنه سعيد للغاية بفضل الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في مباراتهم أمام إف سي مصر ببطولة الجمهورية وتحقيق الفوز بخماسية نظيفة، معتبرًا أن المباراة هي البداية الحقيقية للفريق في الموسم الحالي.



وفاز فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه إف سي مصر، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.



وأضاف سراج قائلًا إنه رغم الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق إلا أن اللاعبين المتواجدين قدموا أداء رائعًا للغاية ونفذوا تعليماته بامتياز، وهذا ما ظهر بوضوح في الجملة المتقنة التي جاء منها الهدف الثاني عن طريق محمد أشرف بعد تمريرة مميزة من شادي رضوان، حيث أكد أنهم تدربوا على هذه الجملة أكثر من مرة ونفذوها اليوم بإتقان.



وأوضح سراج أن فريق إف سي مصر مميز للغاية وحقق نتائج جيدة منذ بداية الموسم، إلا أن لاعبي الأهلي كانوا في أفضل حالاتهم اليوم وقدموا مباراة رائعة من الناحية التكتيكية والفنية، وهذا ما مكنهم من الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.



وأكد سراج أن مباراة اليوم هي بمثابة البداية الحقيقية لفريقه في بطولة الجمهورية هذا الموسم، وأن يعود جميع اللاعبين المصابين وهم في حالة جيدة لأنهم سيشكلون إضافة قوية للفريق، مشددًا على أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ستكون مستقبل الأهلي والكرة المصرية في المستقبل القريب.

