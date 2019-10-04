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رياضة

إسلام محارب ينعى والد مدرب منتخب مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:35 م
اسلام محارب
اسلام محارب
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محمد بدران
نعى إسلام محارب لاعب الاهلى السابق والجونة الحالى، والد الكابتن سيد معوض مدرب منتخب مصر، الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتب إسلام محارب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‎‏‏‏ ‏البقاء لله في وفاة والد كابتن سيد معوض اللهم ارزقه الفردوس الأعلى يارب العالمين ‎@sayedmoawad1".

وأعلن سيد معوض خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي واغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

يذكر أن سيد معوض يتولى منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفي و أيمن طاهر.






إسلام محارب ينعى والد مدرب منتخب مصر
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