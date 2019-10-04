المنيا يفوز على القوصية 6 / 3 وديا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، وواجه اليوم فريق القوصية وتغلب عليه بنتيجة ( ٦ / ٣ ).



وخاض الفريق المنياوي المباراة تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني بتشكيل ضم كل من : عبد الكافي رجب.. حارس مرمى - ايمن ناصر - احمد رضا - حازم مصطفى - عباس مصطفى - محمد شديد - محمد محسن - داوودا - مصطفى كازلوف - كامل احمد - حسام حسن.



وفي الشوط الثاني شارك عددا آخر من اللاعبين هم : عمرو خالد ( حارس مرمى ) علي دياب - زيزو - محمد سمارة - احمد عصام - محمد ادم - سايكو - برسوم محروس -



وشهد الشوط الأول تألق لاعبي المنيا وأحرزوا خلاله ٣ أهداف مقابل هدف وحيد ، و سجل أهداف المنيا اللاعب حسام حسن ( هدفين ) ، واللاعب مصطفى كازلوف.



وفي الشوط الثاني واصل فريق المنيا ضغطه واحرز اللاعب علي دياب الهدف الرابع، ثم استقبلت شباك المنيا هدفا اخر، وبعدها يسجل المنيا هدفين آخرين بأقدام حازم مصطفى من ركلة جزاء، و اللاعب حازم مصطفى، إلى أن سجل فريق القوصية هدفا ثالثا في نهاية المباراة.



وحضر المباراة المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الادارة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق لمؤازرة الفريق.