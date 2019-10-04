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محافظات

تعليم القليوبية تنظم مسابقة لأوائل المراحل التعليمية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:57 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية العامة "الصف الثالث الإعدادى" والمرحلة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى" لبث روح التنافس العلمى بين طلاب المدارس وما لها من أثر فى إظهار مواهب وقدرات الطلاب وتدريبهم على كيفية الإجابة النموذجية فى نهاية العام.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن المسابقة تتم بالتنسيق بين العلاقات العامة بالمديرية وتوجيهات المواد الدراسية وتتضمن إقامتها على مستوى كل إدارة تعليمية بالمحافظة من بين 12 إدارة تعليمية فى الفترة من 7 أكتوبر 2019 إلى 17 أكتوبر 2019 ثم إرسال اسم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثانى إلى إدارة العلاقات العامة بالمديرية فى موعد غايته 17 أكتوبر الجارى.

وتابع أنه يمثل كل مدرسة فريق مكون من للمرحلة الإعدادية 8 طلاب والمرحلة الثانوية 10 طلاب على أن تكون المسابقة بمواد "اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي" للمرحلة الإعدادية، ومواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة والمنطق، علم النفس، الكيمياء" على أن تكون الأسئلة فى حدود ما قطع من المنهج حتى تاريخ إجراء المسابقة.
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