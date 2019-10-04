إيران تحاول اختراق حملة ترامب الانتخابية

قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، إن جماعة تسلل إلكتروني تتصل على ما يبدو بالحكومة الإيرانية حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها لم تفلح.



وفي وقت سابق من اليوم قالت شركة مايكروسوفت، إن متسللين حاولوا اختراق حملة مرشح بانتخابات الرئاسة الأمريكية لم تسمه، وربطت الشركة المتسللين بإيران.



ونقلت "رويترز" عن مدير الاتصالات بحملة "ترامب تيم مورتو" قوله: "ليس لدينا أي مؤشر على استهداف أي من مكونات البنية الأساسية لحملتنا".



فيما أوضح توم بيرت نائب رئيس مايكروسوفت، إن 4 حسابات، على الرغم من عدم ارتباطها بحملة رئاسية مجهولة لم يتم تسميتها أو بمسؤولين حكوميين أميركيين حاليين أو سابقين (قد تم اختراقها) من قبل المجموعة التي تسمى (الفوسفور).