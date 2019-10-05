فى اليوم العالمى للمعلم.. نهال عنبر: هنيدى أبكانى بأدائه دور المدرس

يوافق اليوم 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمعلم، والذي بدأ الاحتفال به منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم. يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة .



وكشف الفنانة نهال عنبر على أكثر الفنانين الذين وجدوا فى تجسيد دور المعلم على الشاشة ، حيث أكدت أن الفنان محمد هنيدى من أكثر الممثلين الذين نجحوا فى لعب تلك الشخصية ، حين قدم فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة .



وتابعت " نهال عنبر " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان الفنان محمد هنيدى كان السبب فى بكائها بسبب أحد المشاهد التى قام بادائها فى الفيلم، لأنه أظهر لحظة ضعف يتعرض لها المدرس " .



واستكملت "نهال عنبر" حديثها ، أنها كانت سعيدة حين قرر الفنان محمد هنيدى تجسيد الشخصية ذاتها في عمل تلفزيوني حمل أسم الشخصية ذاتها التى قدم فى الفيلم السينمائى، وقامت بالمشاركة فيه .