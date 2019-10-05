صدمة.. محمد صلاح يعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر برسالة مقتضبة عبر واتساب.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي اعتذر عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم في أكتوبر المقبل عبر رسالة بخدمة التراسل الفوري «واتس اب».



وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان يستفسر مع محمد صلاح عن موعد انضمامه للمنتخب.



واختتم، أن محمد صلاح أرسل لمحمد فضل ثلاث كلمات عبر الواتس اب «آسف مش هقدر أجي»، ثم أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه تمت إراحة محمد صلاح من الانضمام للمعسكر المقبل خوفا من الإجهاد.

