أستاذ إعلام : عودة وزير إعلام بشرط تعديل صلاحياته

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه من ضمن المؤيدين لعودة وزير للإعلام ولكن علينا تحديد صلاحياته أولا.





وأضاف علم الدين في تصريحات لصدى البلد، أن عودة منصب وزير الإعلام يتطلب أولا تعديل صلاحياته عن السابق حتى لا تتعارض مع عمل الهيئات الثلاثة الإعلامية، موضحًا أن وزير الإعلام في السابق كان له صلاحيات تتعارض الان مع عمل الهيئات.



