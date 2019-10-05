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أخبار البلد

أستاذ إعلام : عودة وزير إعلام بشرط تعديل صلاحياته

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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حمادة خطاب
قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه من ضمن المؤيدين لعودة وزير للإعلام ولكن علينا تحديد صلاحياته أولا.

وأضاف علم الدين في تصريحات لصدى البلد، أن عودة منصب وزير الإعلام يتطلب أولا تعديل صلاحياته عن السابق حتى لا تتعارض مع عمل الهيئات الثلاثة الإعلامية، موضحًا أن وزير الإعلام في السابق كان له صلاحيات تتعارض الان مع عمل الهيئات.

وتابع ، أن الحل الاخر هو إنشاء وزارة للإعلام يكون دورها فقط التنسيق بين الهيئات الاعلامية، مشيرًا ان في ذلك الحالة ستكون وزارة الإعلام تنسيقية فقط وليست تنفيذية.
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