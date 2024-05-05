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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملكة جمال سابقة تعثر على أبويها الحقيقيين بعد 44 عاما.. تفاصيل

صدى البلد

في قصة نادرة الحدوث، تلتقي ملكة جمال سابقة لإحدى الولايات الأمريكية للمرة الأولى وبعد 44 عاما بوالدتها الحقيقية، التي تخلت عنها في أحد المطارات عندما كانت مولودة حديثًا في عام 1980.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيويورك بوست" الامريكي، كانت إليزابيث هانترتون، التي كانت تعرف قبل فترة طويلة من تتويجها ملكة جمال نيفادا، باسم الطفلة "جين دو"، تعمل دائما على توثيق رحلتها الشاقة لتعقب والديها البيولوجيين على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عن نفسها. 

وقادها بحثها إلى معرفة الأخبار المفجعة بأن والدها البيولوجي توفي قبل 20 عامًا، ورغم ذلك عاودت الاتصال بعائلتها وتنتظر بفارغ الصبر مقابلة والدتها البيولوجية في غضون أيام قليلة.

وقالت اليزابيث في أحد أحدث مقاطع الفيديو الخاصة بها على TikTok، حيث تضم أكثر من 102000 متابع: "شعرت بالكثير من المشاعر، ربما يكون الخوف هو العامل الرئيسي. “أنا خائفة للغاية”.

وأوضح الموقع انه تم اكتشاف هانترتون، 44 عامًا، عند بوابة مطار نيفادا من قبل طيارين في يناير 1980، عندما كان عمرها 10 أيام فقط، حسبما قالت لمجلة بيبول في عام 2021.

وأوضحت انه تم تبنيها ونشأتها في رينو من قبل عائلة محبة وقادت حياة مرضية - تم تسميتها ملكة جمال نيفادا في عام 2004 وتواصل العمل في المنظمة كرئيس تنفيذي. 

لكنها قالت إنها شعرت أيضًا بوجود فجوة في حياتها لعدم معرفة أي شيء عن ماضيها، موضحة  في مقطع فيديو على TikTok: "بدأ كل شيء وانا في سن الـ23 عاما".

وكانت أول من علمت بما حدث لوالدها البيولوجي بعد أن تواصل معها شقيقه عمها عبر موقع النسب الشهير.

واتصلت به وقالت إنه قال لها: ""ابنة أخي العزيزة، هذا هو نوع الأشياء التي تسمعين عنها في الأفلام ولكنك لا تتوقعين أبدًا أن تصل إلى مسرح قريب منك".

ووفق هانرتون، تحققت إحدى أكبر مخاوفها عندما أدركت أن عمها كان يتحدث بصيغة الماضي عن والدها، الذي وصفه بأنه "رجل رائع"، حيث توفي في عام 2004 ولم يكن يعلم أبدًا أن لديه طفلًا - وهو ما كان يتمنى دائمًا أن ينجبه.

ولم يستغرق التعرف على والدها البيولوجي سوى أيام قليلة، وكان تعقب والدتها البيولوجية مسعى أكثر صعوبة.

وبعد أن كادت أن تستسلم وتعتقد أن والدتها ماتت، سمعت هانترتون رسالة من ابن عمها الذي قدم معلومات بشأن الاتصال بوالدتها. 

وقررت أن ترسل لها رسالة مكتوبة بخط اليد من صفحتين ونصف، على أمل الأفضل.

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