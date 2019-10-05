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رياضة

مجدي الشيخ مراقبًا لمباراة أسوان ضد الأهلي في الدوري

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
اختار مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ، مجدي الشيخ مراقبا لمباراة أسوان و الأهلي المقرر لها الثالثة عصر اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 - 2020.

وتنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري المصري، عندما يواجه أسوان النادي الأهلى على ملعب الأول، وهي المواجهة التي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدوري العام ، في الوقت الذي يحاول أسوان استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

شهدت قائمة الأهلى عودة الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وضمت قائمة الأهلى كلًا من فى حراسة المرمى محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ وفى الهجوم جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.
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