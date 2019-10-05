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حوادث

دفاع متهم في اقتحام قسم مدينة نصر يطلب حضور الشاهد رؤية في القضية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:27 م
دفاع متهم في اقتحام
دفاع متهم في اقتحام قسم مدينة نصر
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أحمد مهدي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، جلسات إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

وفي بداية الجلسة وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهم، وطلب دفاع المتهم بالتصريح بعمل توكيل عام في القضايا.

كما طلب بحضور شاهد الإثبات العامل بالجراج المقابل لقسم أول مدينة نصر الذي أثبت أنه شاهد المتهمين وهم يحرقون السيارات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
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