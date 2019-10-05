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فن

كندا علوش تشيد بـ فيلم طفيلي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:37 م
صدى البلد
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منار نور
أشادت الفنانة كندة علوش بالفيلم الكوري "طفيلي" الذى شارك فى مهرجان الجونة السينمائى هذا العام.

ونشرت كندا علوش مجموعة من الصور لبوستر الفيلم معلقة: "أو (طفيلي ) فيلم كوري من الأفلام الي كانت مشاركة في مهرجان الجونة وماعرفت شوفو بس شفتو مبارح بالطرق غير الشرعية الي صعب أعلن عنها على أحد المواقع المعروفة لمعظم الناس بمصر".

وتابعت كندا علوش: "من أجمل وأذكى الأفلام اللي شفتها بحياتي سيناريو غاية في الذكاء والعمق فيلم بيحيرك لأي نوع درامي بينتمي فأنت بتحس انك عّم تشوف فيلم كوميدي ولحظات فيلم تشويق او رعب وبيقلب ميلودراما صريحة بالإضافة للأجواء المأخوذة من المسرح بالأداء والشوتات الطويلة إلي فيها ميزانسين مسرحي واللوكيشن الواحد.. فيلم ممتع مشوق ذكي عندو مقولات شديدة العمق.. منفذ بحرفية عالية من تصوير رائع لمونتاج وموسيقى وديكور وتمثيل استثنائي".

وأضافت: "طبعا أنا مؤمنة إنو تذوق الأفلام هو أمر شخصي بحت وهذا انطباعي الشخصي حبيت شارككن فيه لانو ممكن ناس كتير تشترك معي بنفس الذوق".

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