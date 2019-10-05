المصائب تدب في توتنهام.. هدف وإصابة خطيرة في أول 5 دقائق أمام برايتون

تلقى توتنهام هوتسبير، ضربة قوية، خلال مواجهة برايتون، التي تجمع بينهما الآن على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعرض هوجو لوريس حارس توتنهام لإصابة خطيرة، أثناء أبعاده للكرة من على خط المرمى بشكل خاطئ للغاية، ليستغل نيل موباي لاعب برايتون سقوطه على الأرض ويسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 3.



وتشير التقارير إلى أن لوريس تعرض لكسر في ذراعه، ليخرج في الدقيقة 8، ويدخل زميله باولو جادزانيجا بدلًا منه.



ويمر توتنهام بمرحلة صعبة للغاية، حيث ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 72، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

