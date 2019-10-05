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رياضة

محمد صلاح وساديو ماني يقودان ليفربول أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:13 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الأساسي لماوجهة ليستر سيتي ، ضمن مناسفات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة ليفربول عودة لوفرين وميلنر، على حساب جوميز وهندرسون، بعد ابتعادهما عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - ميلنر - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
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