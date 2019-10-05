للنساء السعوديات.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة المناسبة للنساء السعوديات، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.





وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف شاغرة (للنساء)، لافتة إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ، منوهة إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.





وعن طبيعة الوظائف المتاحة أمام السيدات السعوديات، قالت جامعة الملك سعود الصحية، إنها تحتاج إلى مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I)، بشرط حصوله على شهادة جامعية في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61)، بحسب موقع «فيفاء» السعودي.





وأيضا فإن قائمة الوظائف النسائية الشاغرة تشمل وظيفة أمين معامل المهارات السريرية (Skills Laboratory Custodian) بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو شهادة جامعية في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).





ومن الوظائف المتاحة أيضا، دعم فني أول (Technical Support I) بشرط حصوله على شهادة جامعية في مجال الدعم الفني أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 STEP: 50 or TOEFL: PBT: 410-413 IBT: 34).



