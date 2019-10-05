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فن

قمر زى مامتها.. نانسى عجرام تداعب ابنتها الصغيرة.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:07 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة نانسي عجرام فيديو جديد لها مع ابنتها ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وظهرت الفنانة نانسي عجرام تداعب ابنتها الصغير وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ايه الجمال ده - مشاء الله - قمر زى مامتها

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل" من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وأخراج بتول عرفة.
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My heart❤️

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on

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