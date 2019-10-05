قمر زى مامتها.. نانسى عجرام تداعب ابنتها الصغيرة.. فيديو

نشرت الفنانة نانسي عجرام فيديو جديد لها مع ابنتها ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وظهرت الفنانة نانسي عجرام تداعب ابنتها الصغير وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :ايه الجمال ده - مشاء الله - قمر زى مامتهايذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل" من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وأخراج بتول عرفة.