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فن

شاهد.. أحمد مكي بصحبة أقوى صقوره

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:01 م
احمد مكى
احمد مكى
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القسم الميدانى
نشر الفنان احمد ميكى صورة له؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

وعلق أحمد مكي على الصور قائلا: " RIP Leel ... ( لیل ) دی کانت من اقوی صقوري، کانت صیادة قویة جدا نوعها الوکري".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

منور يا نجم - مشاء الله - المحترم

وبدأ مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في بطولة عدة أفلام، منها طير إنت ولا تراجع ولا استسلام ومرجان أحمد مرجان وإتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.
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