الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا تريزيجيه يكتسح نوريتش بخماسية

اكتسح فريق أستون فيلا، نظيره نادي نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.



بدأ لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه المباراة على دكة البدلاء، قبل أن يقرر دين سميث الدفع به في الدقيقة 65 بدلًا من الهولندي أنور الغازي.



افتتح البرازيلي ويسلي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 14 ، قبل أن يعود مرة أخرى لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، استمر تفوق أستون فيلا ، وأضاف جاك جيراليش الهدف الثالث في الدقيقة 49 ، ليعزز بعدها كونور هوريهان من تقدم فريقه بإضافته الهدف الرابع في الدقيقة 61 ، قبل أن يختتم البرازيلي دوجلاس لويز مهرجان الأهداف لأستون فيلا بهدف خامس في الدقيقة 83.



وفي الدقيقة 88 قلص جوزيب دراميتش الفارق لنوريتش بتسجيله هدف فريقه الوحيد ، لتنتهي المباراة بفوز أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف، وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أستون فيلا للنقطة الثامنة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد نادي نوريتش ،عند النقطة السادسة في المركز الثامن عشر.



وفي نفس الجولة ، فاز بيرنلي على إيفرتون بهدف نظيف ، وتعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبيًا.