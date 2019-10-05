Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا تريزيجيه يكتسح نوريتش بخماسية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:54 م
ويسلي
ويسلي
Advertisements
إسماعيل محمود
اكتسح فريق أستون فيلا، نظيره نادي نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

بدأ لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه المباراة على دكة البدلاء، قبل أن يقرر دين سميث الدفع به في الدقيقة 65 بدلًا من الهولندي أنور الغازي.

افتتح البرازيلي ويسلي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 14 ، قبل أن يعود مرة أخرى لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق أستون فيلا ، وأضاف جاك جيراليش الهدف الثالث في الدقيقة 49 ، ليعزز بعدها كونور هوريهان من تقدم فريقه بإضافته الهدف الرابع في الدقيقة 61 ، قبل أن يختتم البرازيلي دوجلاس لويز مهرجان الأهداف لأستون فيلا بهدف خامس في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 88 قلص جوزيب دراميتش الفارق لنوريتش بتسجيله هدف فريقه الوحيد ، لتنتهي المباراة بفوز أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف، وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أستون فيلا للنقطة الثامنة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد نادي نوريتش ،عند النقطة السادسة في المركز الثامن عشر.

وفي نفس الجولة ، فاز بيرنلي على إيفرتون بهدف نظيف ، وتعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر مباراة توتنهام واستون فيلا في الدوري الانجليزي

تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمود تريزيجيه ينشر صورة بصحبة لاعب أرسنال عبر إنستجرام

طرد تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام كريستال بالاس 0-1.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. ليستر يفوز على بورنموث وهزيمة نوريتش أمام ويست هام

المحمدي بره وتريزيجيه دكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة بيرنلي

ترشيحاتنا

إثيوبيا ترفض كافة الأطروحات .. مصر: مفاوضات سد النهضة تصل لطريق مسدود

محمد صلاح يتخطى رونالدو ويطارد ميسي على لقب جديد

أعشاب تخفف الوزن بدون رجيم في أسبوع تحول جسمك لـ ماكينة حرق

خالد بيومى لـ فايلر بعد خماسية أسوان: واضح ان كله ضرب

مصرع المتهم بإطلاق النيران على مأمورية أطفيح في اشتباك مع قوات الأمن

الأهلي وأسوان .. النسر الأحمر يحلق في بلاد الذهب بخماسية تقوده لصدارة الدوري.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. إطلالات مميزة تبرز أناقة فوز الفهد

كارثة بعد أزمة سمكة الأرنب.. 9 أنواع من الأسماك لا تأكلها

مستعجلين ع الشتا.. 4 فنانات يتألقن بـ الفرو والملابس الثقيلة