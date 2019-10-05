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رياضة

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:39 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
هاجمت جماهير نادي ليفربول ، لاعب الفريق الأول ، المصري محمد صلاح ، وذلك بعد مباراة الفريق اليوم أمام نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وشنت جماهير الريدز موجة انتقادات تجاه محمد صلاح على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، حيث طالب البعض بإجلاسه على دكة البدلاء ، كما علق أحد جماهير الفريق في تغريدة على موقع تويتر: "ماذا حدث لمحمد صلاح ، لم يصبح شرسًا كالسابق".

وعلق الصحفي جيمس بيرس مراسل نادي ليفربول على أداء صلاح قائلًا: "صلاح مستواه يتدهور بشدة ، يجب إخراجه وإجلاسه على دكة البدلاء".

وظهر صلاح بشكل سيئ في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي ، والذي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف ، حيث أضاع أكثر من انفراد تام بحارس مرمى الخصم ، كما خرج للمباراة الثالثة على التوالي دون تسجيل أهداف في الدوري الإنجليزي.
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