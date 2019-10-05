رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر الإفتاء العالمي

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف في حضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية الذي يتم افتتاحه بفندق الماسة الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري ، تحت عنوان: “الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي”.



وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت عن تنظيم المؤتمر الدولي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" وذلك في شهر أكتوبر المقبل.



وأوضحت الإفتاء، أن رسالة المؤتمر هي استثمار الخلاف الفقهي في كافة عصوره في دعم التماسك الاجتماعي المعاصر والمشاركة في عمليات العمران والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة.



وكشفت الإفتاء عن محاور المؤتمر:



المحور الأول: الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي.



المحور الثاني: تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد.



المحور الثالث: مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي… الإطار المنهجي.



المحور الرابع: إدارة الخلاف الفقهي… الواقع والمأمول.



وذكرت أن أهداف المؤتمر، هي : إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، وتجديد النظر إلى الخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، وتنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم، والخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي.



كما تتضمن أهداف المؤتمر، إعلان وثيقة: "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدني للاستثمار من الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان وكافة المجالات الاجتماعية والإنسانية، وتطوير طائفة من الأفكار التي تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يتشارك فيها علماء المذاهب المختلفة تكون مرشدة لأتباع هذه المذاهب وداعمة للتسامح.