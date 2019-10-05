بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا





نشرت الفنانة ريهام ايمن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة لها بفرنسا.وظهرت ريهام وهي تجلس بملابس شتوية بجاكيت جلد وبنطلون ممزق علي حافة سور وخلفها برج ايفل ، ونسقت ريهام ماكياج مناسبا لإطلالتها الكاجوال مع تسريحة شعرها المعتادة.ورافقها بالصور زوجها الفنان شريف رمزي وهو يرتدي جاكيت اسود وبنطلون جينز ، وانهالت عليهما التعليقات بالاعجاب.