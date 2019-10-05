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بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ريهام ايمن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة لها بفرنسا. 

وظهرت ريهام وهي تجلس بملابس شتوية بجاكيت جلد وبنطلون ممزق علي حافة سور وخلفها برج ايفل ، ونسقت ريهام ماكياج مناسبا لإطلالتها الكاجوال مع تسريحة شعرها المعتادة.

ورافقها بالصور زوجها الفنان شريف رمزي وهو يرتدي جاكيت اسود وبنطلون جينز ، وانهالت عليهما التعليقات بالاعجاب.

 
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