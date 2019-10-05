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أخبار البلد

النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق تكرم أوائل الجمهورية في الشهادات العامة والتعليم الفني

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:46 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق برئاسة محمد أبو زور أوائل الشهادات العامة بجميع اللجان النقابية الخمس ( مركز وبندر دسوق - فوه - مطوبس - سيدى سالم) والذين بلغ عددهم اكثر من ١٢٠ طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية الزراعية وهى الطالبة أماني شعوط من مدرسة دسوق الثانوية الزراعية والطالبة أمنية صبحى أول جمهورية على الشهادة الثانوية التجارية من مدرسة سيدى سالم التجارية.

كما تم تكريم رواد التعليم الذين بلغو سن المعاش والرواد العموم المثاليين والذين تم تصعيدهم على مستوى الجمهورية ايمانًا وعرفانًا بما قدموه من جهود تثري العملية التعليمية.
النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق تكرم أوائل الجمهورية في الشهادات العامة والتعليم الفني
النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق تكرم أوائل الجمهورية في الشهادات العامة والتعليم الفني
النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق تكرم أوائل الجمهورية في الشهادات العامة والتعليم الفني
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