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رياضة

الشباب يحقق الانتصار الأول له على حساب العدالة في الدوري السعودي .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:58 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قاد البرازيلي سيبا فريقه الشباب السعودى لتحقيق انتصار مهم على العدالة في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، لحساب الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس في حين تجمد رصيد العدالة على 6 نقاط في المركز التاسع.

وتمكن الفريق العاصمي من تحقيق الانتصار الأول له منذ 4 جولات وكان الانتصار الأخير له في الجولة الأولى أمام الفتح، أقبها بسلسلة من التعثرات حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة قبل أن يحقق الفوز الثاني له اليوم.

في الجانب الآخر تكبد العدالة الخسارة الثانية على التوالي بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام الفيصلي 1-3.

وأحرز البرازيلي سيبا هدف الانتصار لفريقه الشباب في الدقيقة 63 بعد تلقيه عرضية مميزة اسكنها في شباك العدالة معلنًا انتصار فريقه وصعوده إلى المركز السادس.

ويستضيف الشباب نظيره الاتفاق في الجولة المقبلة يوم السبت 19 أكتوبر، في حين يستضيف الفتح نظيره العدالة في ذات اليوم لحساب الجولة السابعة.
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