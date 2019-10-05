الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وقال الرئيس عباس - في برقية تهنئة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/: "يطيب لنا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، أن نقدم لكم، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، أحر التهاني القلبية، داعين الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العزيزة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقكم في جهودكم من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلعون وشعبكم الشقيق إليها، وصون مكتسباته وإنجازاته في الاستقرار والازدهار، والحفاظ على دور مصر الريادي والقومي في الدفاع عن قضايا أمتنا وفي الطليعة منها قضية فلسطين".



وأضاف الرئيس عباس: "نقدر عاليا وقوفكم الدائم ودعمكم الأخوي الثابت للشعب الفلسطيني عبر مسيرة نضاله الطويلة لإنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".