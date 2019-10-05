المدير الفني لـ وادي دجلة: الحكم تحامل علينا وانتظروا تطوراً كبيراً في الأداء

أبدى تاكيس جونياس المدير الفنى لوادى دجلة غضبه من التحكيم خلال لقاء الإسماعيلى ودجلة الذي أقيم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في الجولة الثالثة من الدورى المصرى الممتاز.





وقال تاكيس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المباراة تحامل عليهم بشكل كبير اليوم وتغاضى عن احتساب ثلاث ركلات جزاء مستحقة لفريقه.





وأضاف: "راضٍ عن أداء الفريق ولا ألوم على اللاعبين وانتظر خلال الفترة القادمة طفرة كبيرة فى الفريق".



