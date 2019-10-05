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رياضة

المدير الفني لـ وادي دجلة: الحكم تحامل علينا وانتظروا تطوراً كبيراً في الأداء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
أبدى تاكيس جونياس المدير الفنى لوادى دجلة غضبه من التحكيم خلال لقاء الإسماعيلى ودجلة الذي أقيم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في الجولة الثالثة من الدورى المصرى الممتاز.

وقال تاكيس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المباراة تحامل عليهم بشكل كبير اليوم وتغاضى عن احتساب ثلاث ركلات جزاء مستحقة لفريقه.

وأضاف: "راضٍ عن أداء الفريق ولا ألوم على اللاعبين وانتظر خلال الفترة القادمة طفرة كبيرة فى الفريق".

ونجح نادي الإسماعيلي في تحقيق فوز ثمين على منافسه وادي دجلة بهدف دون رد على ملعب بتروسبورت بالقاهرة سجله بينسون شيلونجو في الدقيقة 70، بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
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