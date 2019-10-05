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رياضة

اخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة صلاح.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة القمة.. موقف السولية من مواجهة الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:56 م
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

ملقي على الأرض بغرفة الملابس.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة محمد صلاح

- صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، بأن ما حدث للفرعون خلال مباراة ليستر سيتي إصابة خطيرة.

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة الزمالك فى الدوري المصري

- تعرض عمرو السولية نجم وسط الأهلي لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من أحمد عبدالظاهر قائد فريق إنبي فى الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.

تأكد غياب نجم الفريق.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة إف سي مصر

- اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادًا للقاء إف سي مصر المقرر لها غدا الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بعد إصابته.. الجهاز الطبى يكشف موقف نجم الأهلي من مواجهة الزمالك فى القمة

- أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التشخيص المبدئي لإصابة عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، هو إلتواء في الكاحل.

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