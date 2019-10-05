تأكد غياب نجم الفريق.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة إف سي مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادًا للقاء إف سي مصر المقرر لها غدا الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وحصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق على راحة من تدريب اليوم بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وحضر اللاعب إلى النادي ولم يشارك في المران ليتأكد غيابه عن اللقاء.





وفي نفس الوقت واصل محمد حسن لاعب الوسط أداء التدريبات التأهيلية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.



