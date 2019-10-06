جامعة المنوفية تشارك في جدول أعمال الجمعية العمومية لكليات التربية بعمان ..غدا

يشارك الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية بجامعة المنوفية في اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات التربية المقرر انعقاده في كلية التربية جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان وذلك غدا الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019.





يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بكليات التربية.





أعلن الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية بجامعة المنوفية بأن بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية لكليات التربية تشمل عرض توصيات المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية جامعة السادات ونشر خمس أبحاث من المؤتمر من مجلة الاتحاد وكذلك عرض لمعايير قبول في الدراسات العليا وكذلك عرض أبحاث اللجنة التنفيذية المشاركة في المؤتمرات اللاحقة ومناقشة مستجدات منظومة البكالوريا العربية، ومن الجانب الشؤون الإدارية يتم مناقشة السبل الكفيلة للتواصل مع أعضاء الجمعية الذين لا يعلمون أنهم أعضاء فيها.



