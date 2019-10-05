تعرف على حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه أمام ليستر سيتي

حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا علي منافسه ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، في المباراة التي شهدت إصابة محمد صلاح.



وكشف دافيد مادوك الصحفي الإنجليزي بصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية تطورات إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول أمام ليستر سيتي، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أثارت قلق عشاق ومتابعي ليفربول خلال الساعات الماضية من بعد إنتهاء المباراة.



وكتب الصحفي الإنجليزي الشهير بجريدة "ديلي ميرور" البريطانية دافيد مادوك عبر حسابه الرسمي "تويتر" على أن الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها محمد صلاح على مستوى القدم عقب اللقاء أثبتت عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها.



وتابع: "وأنها ليست قوية كما ظهرت في الإعادات التليفزيونية، وهو الخبر السعيد الذي تلقاه فريق ليفربول بخصوص صلاح حتى الآن".



وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية قبل نهاية المباراة بدقائق، وخرج متأثرًا بإصابته، وأنهى المباراة بأداء مميز.



الدقائق الأخيرة حملت حالة من التوتر داخل ملعب الأنفيلد قبل أن ينصف حكم المباراة سادديو ماني بعد عركلته داخل منطقة الجزاء ويحتسب ركلة جزاء إستنادًا إلى الـ VAR تصدر لها جيمس ميلنر.

