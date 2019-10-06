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بين الناس

الباعة الجائلون احتلوا مداخل ومخارج محطة مترو الدقى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى حى الدقى وخاصة المقيمين بجوار محطة المترو، الذين يعانون من فوضى الباعة الجائلين.

وشكا الأهالى من الكم الهائل من الباعة الذين تكدسوا حول مداخل ومخارج محطة المترو، ووصل الأمر إلى احتلالهم نصف الشارع.

وقال محمود صلاح في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": إنهم توجهوا بالشكوى لرئيس حى الدقى مرات عدة، ولكن دون جدوى.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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