أهالي الإسكندرية يشكون وجود كابلات كهرباء مكشوفة بمنطقة فلمنج

شكا المواطن جمال موسى، من أهالى الإسكندرية منطقة فلمنج،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابلات كهرباء بلا أغطية أو صناديق بشوارع المنطقة.



وقال المواطن فى رسالته: أشكو من وجود وصلات كابلات كهرباء ضغط عالى غير محمية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، هذه الكابلات موجودة بجوار فرع بنك مصر فى 67 شارع الفتح فلمنج على خط ترام باكوس ، مناشدا المسئولين العمل على تغطية هذه الكابلات حفاظا على أرواح المواطنين.



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