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بين الناس

أهالي الإسكندرية يشكون وجود كابلات كهرباء مكشوفة بمنطقة فلمنج

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال موسى، من أهالى الإسكندرية منطقة فلمنج،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابلات كهرباء بلا أغطية أو صناديق بشوارع المنطقة.

وقال المواطن فى رسالته: أشكو من وجود وصلات كابلات كهرباء ضغط عالى غير محمية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، هذه الكابلات موجودة بجوار فرع بنك مصر فى 67 شارع الفتح فلمنج على خط ترام باكوس ، مناشدا المسئولين العمل على تغطية هذه الكابلات حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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