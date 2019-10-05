رغم الفوز بخماسية.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجميع بسبب توقيت إقامة مباراة الأهلي وأسوان

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خوض مباراة أسوان في الثالثة عصر اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مش لاقي مبرر تماما اننا نلعب الساعة 3 في أسوان، الكرة بتتلعب للمتعة والتشويق لكن ظروف مباراة أسوان لا تساعد على المتعة".





وأضاف "لعبنا مباريات كتير في إفريقيا ولم تكن الحرارة 44 مثل أسوان، الرطوبة العالية فقط كانت الأزمة".



