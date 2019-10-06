Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تقترح إنشاء منظمة دولية للحبوب على غرار البترول

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الزراعة اقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وروسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، ولكنها ليست عضوا في أوبك.

ودأب نائب رئيس الوزراء أليكسي جوردييف، وهو أحد المسؤولين المخضرمين في القطاع الزراعي الروسي، على الدعوة لإنشاء "أوبك الحبوب" في السنوات السابقة. وكان وزيرا للزراعة لمدة عشر سنوات حتى عام 2009.

وتمثل تصريحاته يوم السبت المرة الأولى التي يعود فيها إلى الفكرة بشكل علني منذ عودته إلى الحكومة في عام 2018.

ونقلت إنترفاكس عن جوردييف قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الزراعة الألمانية إن "أوبك الحبوب" ستهدف إلى ضمان الاستقرار في سوق الحبوب وتنسيق سياسة الأسعار وحل مشكلات الجوع في العالم وقد تشمل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه أمام ليستر سيتي

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بشدة بعد مباراة ليستر سيتي.. تفاصيل

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. الإفتاء تجيب

مدرب ليستر سيتي يهاجم محمد صلاح بعد إصابته في تدخل قوي من تشودري

مصري ينصب على بريطانية.. والمحكمة تنصفه

رغم الفوز بخماسية.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على الجميع بسبب توقيت إقامة مباراة الأهلي وأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع