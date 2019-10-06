بـ القميص الأبيض.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة إيمي سالم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها جديدة بإطلالة كاجول.



وظهرت إيمي بملابس كاجول بقميص باللون الكحلي باللون الابيض، ومكياج هادئ وبسيط مع تسريحة انيقة بشعرها الأشقر.



والتقطت الصورة وهي تضع يدها اسفل رقبتها.



كانت إيمي سالم خاضت سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.



"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.