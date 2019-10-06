Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ القميص الأبيض.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
إيمي سالم
إيمي سالم
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة إيمي سالم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها جديدة بإطلالة كاجول.

وظهرت إيمي بملابس كاجول بقميص باللون الكحلي باللون الابيض، ومكياج هادئ وبسيط مع تسريحة انيقة بشعرها الأشقر.

والتقطت الصورة وهي تضع يدها اسفل رقبتها.

كانت إيمي سالم خاضت سباق دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ" وتعاونت من خلاله مع نخبة كبيرة من الفنانين.

"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وهبة مجدي وأيتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
بـ القميص الأبيض.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها

بإطلالة بسيطة.. شاهد سميرة سعيد من داخل الاستوديو

ليلة لاتنسى.. إيمي سالم برفقة مصطفى فهمى وزوجته في الساحل الشمالي

إيمي سالم تمارس رياضة المشي .. شاهد

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

ترشيحاتنا

مصر هبة النيل .. السيسى: الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوقنا في المياه

بشرى سارة.. انخفاض أسعار السيارات بعد قرار البنوك بشأن الفائدة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

اللواء محمد إبراهيم: السيسي اتخذ موقفين في غاية الأهمية لحل أزمة سد النهضة

مصر: عدم التوصل الى اتفاق فى سد النهضة لتراجع إثيوبيا عن مبادئ 2015

حسين الشحات يكشف تفاصيل نجاته من الموت فى حادث المطار قبل السفر لـ أسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع