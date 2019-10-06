بـ بنطلون ليجن.. سالي عبد السلام تستعرض أنوثتها في الجيم

شاركت المذيعة سالي عبد السلام جمهورها بصورة لها جديدة أثناء وجودها في الجيم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت سالي عبد السلام في الصور مرتدية بنطلون ليجن وتيشيرت مما أثار اعجاب الجمهور، وعلقت على الصور: "العودة".



يذكر أن سالي عبد السلام، تقدم برنامج إذاعي على راديو 9090، وشاركت مؤخرا في حملة مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي، حرصت سالي على تبادل الحديث مع المريضات والاطمئنان عليهن والتقاط الصور التذكارية معهن.

