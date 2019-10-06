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أخبار العالم

سقوط عشرات القذائف مجهولة المصدر على مدينة الصدر العراقية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أوردت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة أن عشرات القذائف مجهولة المصدر سقطت على مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل.

وأدت إلى حرق مبان وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية؛ ما دفع الحكومة إلى إعلان حظر للتجوال في عدد من محافظات البلاد.
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