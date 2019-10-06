الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 6-10-2019 والقنوات الناقلة



وفي الخامسة والنصف مساء مباراة، نيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد.



الأسبوع الثامن في الدوري الإسباني



في الثانية عشرة ظهرا ، ريال مايوركا مع إسبانيول

في الثانية ظهرا ، سيلتا فيجو مع أتلتيك بيلباو

في الرابعة عصرا ، بلد الوليد مع أتلتيكو مدريد

في السادسة والنصف مساء ، ريال سوسييداد مع خيتافي

في التاسعة مساء ، برشلونة مع إشبيلية



الأسبوع السابع في الدوري الإيطالي



في الثانية عشرة ظهرا ، فيورنتينا مع ودينيزي

في الثالثة عصرا، تقام 3 مباريات ، أتلانتا مع ليتشي ، وبولونيا أمام لاتسيو، وروما مع كالياري

في السادسة مساء ، تورينو مع نابولي

في التاسعة إلا ربع مساء، انتر ميلان مع يوفنتوس



الأسبوع السابع في الدوري الألماني



في الواحدة النصف ظهرا ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع أوجسبورج

في الثالثة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع يونيون برلين

في السادسة مساء ، آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن



الأسبوع التاسع في الدوري الفرنسي



في الثالثة عصرا ، ليل مع نيم أولمبيك

في الخامسة مساء ، رين مع ستاد ريمس

في التاسعة مساء ، سانت إيتيان أمام ليون



وتذاع المباريات الأوروبية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

تستأنف اليوم الأحد 6-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمختلف جولاتها بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.الأسبوع الثامن في الدوري الإنجليزي، في الثالثة عصرا ، تقام 3 مباريات ، الأولى ساوثهامتون مع تشيلسي ،والثانية ، آرسنال مع بورنموث ، والثالثة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون.