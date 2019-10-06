الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 6-10-2019 والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الأحد 6-10-2019 ، مباريات الدوريات الأوروبية بمختلف جولاتها بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.
الأسبوع الثامن في الدوري الإنجليزي، في الثالثة عصرا ، تقام 3 مباريات ، الأولى ساوثهامتون مع تشيلسي ،والثانية ، آرسنال مع بورنموث ، والثالثة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون.
وفي الخامسة والنصف مساء مباراة، نيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد.
الأسبوع الثامن في الدوري الإسباني
في الثانية عشرة ظهرا ، ريال مايوركا مع إسبانيول
في الثانية ظهرا ، سيلتا فيجو مع أتلتيك بيلباو
في الرابعة عصرا ، بلد الوليد مع أتلتيكو مدريد
في السادسة والنصف مساء ، ريال سوسييداد مع خيتافي
في التاسعة مساء ، برشلونة مع إشبيلية
الأسبوع السابع في الدوري الإيطالي
في الثانية عشرة ظهرا ، فيورنتينا مع ودينيزي
في الثالثة عصرا، تقام 3 مباريات ، أتلانتا مع ليتشي ، وبولونيا أمام لاتسيو، وروما مع كالياري
في السادسة مساء ، تورينو مع نابولي
في التاسعة إلا ربع مساء، انتر ميلان مع يوفنتوس
الأسبوع السابع في الدوري الألماني
في الواحدة النصف ظهرا ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع أوجسبورج
في الثالثة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع يونيون برلين
في السادسة مساء ، آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن
الأسبوع التاسع في الدوري الفرنسي
في الثالثة عصرا ، ليل مع نيم أولمبيك
في الخامسة مساء ، رين مع ستاد ريمس
في التاسعة مساء ، سانت إيتيان أمام ليون
وتذاع المباريات الأوروبية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.
الأسبوع الثامن في الدوري الإنجليزي، في الثالثة عصرا ، تقام 3 مباريات ، الأولى ساوثهامتون مع تشيلسي ،والثانية ، آرسنال مع بورنموث ، والثالثة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون.
وفي الخامسة والنصف مساء مباراة، نيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد.
الأسبوع الثامن في الدوري الإسباني
في الثانية عشرة ظهرا ، ريال مايوركا مع إسبانيول
في الثانية ظهرا ، سيلتا فيجو مع أتلتيك بيلباو
في الرابعة عصرا ، بلد الوليد مع أتلتيكو مدريد
في السادسة والنصف مساء ، ريال سوسييداد مع خيتافي
في التاسعة مساء ، برشلونة مع إشبيلية
الأسبوع السابع في الدوري الإيطالي
في الثانية عشرة ظهرا ، فيورنتينا مع ودينيزي
في الثالثة عصرا، تقام 3 مباريات ، أتلانتا مع ليتشي ، وبولونيا أمام لاتسيو، وروما مع كالياري
في السادسة مساء ، تورينو مع نابولي
في التاسعة إلا ربع مساء، انتر ميلان مع يوفنتوس
الأسبوع السابع في الدوري الألماني
في الواحدة النصف ظهرا ، بوروسيا مونشنجلادباخ مع أوجسبورج
في الثالثة والنصف عصرا ، فولفسبورج مع يونيون برلين
في السادسة مساء ، آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن
الأسبوع التاسع في الدوري الفرنسي
في الثالثة عصرا ، ليل مع نيم أولمبيك
في الخامسة مساء ، رين مع ستاد ريمس
في التاسعة مساء ، سانت إيتيان أمام ليون
وتذاع المباريات الأوروبية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.