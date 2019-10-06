كيف تتصرف إذا هاجمك كلب مسعور.. إليك النصائح

إذا كنت تخشى الكلاب "المسعورة" فبالتأكيد واجهت هذا الموقف، أن يركض خلفك أحد الكلاب في الشارع لترى "رعب السنين"، وإما أن يعضك أو تهرب منه بمعجزة.



اليوم تقدم وزارة الطوارئ الروسية تعليمات بشأن سلامتك في حال هاجمك كلب مفترس، وتكشف عن عدد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها بدلًا من الجري.



أولًا لا تعط ظهرك أبدًا للكلب، ولا تركض نحو حائط سد، سور أو سياج، بل انظر إليه وبصوت شديد اللهجة أخبره أن "يجلس"، "يقف مكانه أو "يستلقي"، فهذا التصرف يشعر الكلب بالارتباك أحيانًا.



لكن إذا لم تُجدِ كل تلك الأمور نفعًا فعليك بحل واحد تلجأ إليه في مثل هذا المواقف، وهو أن تخلع معطفك وتربطه على يدك ثم تضعها في فم الكلب "المسعور"، في هذه الحالة سينشغل بها الكلب وتستطيع ضربه في أكثر المناطق حساسية مثل "فكه العلوي أو أنفه أو لسانه.



ووفقًا لـ روسيا اليوم إذا أصابك الكلب أو عضك عليك بتطهير الجرح جيدًا باستخدام الماء وبيروكسيد الهيدروجين، ثم تنظيفه وتعقيمه باليود قبل التوجه إلى المستشتفى على الفور.