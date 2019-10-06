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أخبار العالم

قرقاش يثمن جهود السعودية في اليمن.. ويؤكد: الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ثمن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، جهود المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى حل سياسي في اليمن ينهي المأساة التي يعيشها الشعب اليمني.

وقال قرقاش عبر تويتر: "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

وأضاف: "ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة مفاوضات سلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل توحيد الصف لمواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، ومن جهة أخرى تدعو الرياض الحوثي إلى التهدئة من أجل الوصول إلى اتفاق من أجل إنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
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