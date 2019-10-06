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منوعات

وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
حضر الأمير ويليام رفقة أسرته مباراة نادي أستون فيلا الإنجليزي أمام نظيره نورويتش سيتي والتي انتهت بفوز الفريق الأول بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي شارك بها اللاعب المصري المحترف محمود حسن تريزيجيه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" أن الأمير جورج المجنون بكرة القدم حضر أول مباراة له رفقة والده الأمير ويليام ووالدته كيت ميدلتون وأخته شارلوت.

وبدت الأسرة الملكية سعيدة للغاية بالانتصار العريض لفريقهم المفضل، أستون فيلا، في ملعب كارو رود.

والتقطت العدسات عدة مشاهد ظهر فيها الأمير ويليام يحتضن صغيره الذي كان متفاعلا مع المباراة واحتفل بأهداف فريقه مرتديا قميصا مكتوب عليه "فريق فيلا".

وشارك تريزيجيه في المباراة بعدما حل بديلا في الدقيقة 64، بعد خروج اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور الغازي.
وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو
وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو
وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو
وش السعد.. الأمير ويليام وأسرته يشجعون تريزيجيه في خماسية أستون فيلا.. فيديو
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