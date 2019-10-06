مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.



ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، على حساب نيوكاسل يونايتد الذي يعاني منذ بداية الموسم.



وخاض مان يونايتد 7 جولات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين أيضًا.



ويفتقد مان يونايتد في مواجهة اليوم، لجهود كل من، بول بوجبا، وأنتوني مارسيال، بالإضافة إلى لوك شاو، بسبب الإصابة.



ويلتقي اليوم أيضًا، تشيلسي مع ساوثهامبتون، وآرسنال مهع بورنموث، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.