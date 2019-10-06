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أخبار البلد

القوى العاملة تتابع إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوي العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة 6 أكتوبر الجاري بمناسبة عيد النصر، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، هذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد النصر، مقدرًا دورهم العظيم في القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الوزير: إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن وذودًا عن تراثه الخالد، داعيًا ًالمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.
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