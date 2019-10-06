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اقتصاد

استقرار أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد 6-10-2019

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت اليوم، الاحد، حيث شهدت أسعار الأسمنت استقرارا بسبب إجازة نهاية الأسبوع، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، وتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 785 جنيها للطن إلى 823 جنيها للطن.

وسجلت أسعار شركة مصر بنى سويف للاسمنت 823 جنيها للطن وشركة لافارج للأسمنت إلى 790 جنيها للطن، وشركة أسمنت ميدكوم اسوان عند 785 جنيها للطن، وشركة اسمنت سيناء إلى 790 جنيه للطن، وشركة العريش للأسمنت إلى 790 جنيها للطن، وشركة السويس للأسمنت عند 790 جنيها للطن.

وسجلت أسعار شركة أسمنت حلوان إلى 800 جنيه للطن، وشركة أسمنت شورى عند 785 جنيها للطن، وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن، وشركة مصر للاسمنت قنا عند 785 جنيها للطن، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف 793 جنيها للطن، كما سجلت أسعار شركة العربية للأسمنت عند 803 جنيهات للطن، وشركة النهضة إلى 785 جنيها للطن، ووصل سعر الطن بشركة السويدى للاسمنت إلى 810 جنيهات للطن.
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