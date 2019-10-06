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أخبار العالم

تركيا تستدعي دبلوماسيا أمريكيا بسبب لايك على تغريدة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:44 م
الخارجية التركية
الخارجية التركية
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رحيم يسري
استدعت الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، وذلك على خلفية إعجاب السفارة بتغريدة حساب معارض، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

وقال وزير الخارجية تشاووش أوغلو إن "مساعده التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية على خلفية حادثة الإعجاب بتغريدة لعضو بمنظمة جولن الإرهابية، وأبلغونا أن الإعجاب حدث بالخطأ وأنه تم تصحيح الوضع، وطلبنا منهم اتخاذ موقف أوضح".

واحتجت تركيا اليوم الأحد بعد إعجاب حساب السفارة الأمريكية على تويتر بتغريدة تقول "إن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي يغيب عنه دولت بهجلي زعيم الحزب الحركة القومية الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة".

ونشرت السفارة الأمريكية اعتذارا على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وقالت في الاعتذار: "في وقت سابق اليوم أُعجب حساب سفارتنا على تويتر بتغريدة بطريق الخطأ، نأسف على الخطأ ونعتذر عن أي لبس".. كما اختفت التغريدة من على صفحة السفارة.

يذكر أن بهجلي حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.. وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف مما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان.

وكان حساب السفارة الأمريكية على تويتر ضغط أمس السبت على زر الإعجاب بتغريدة تقول إن على تركيا الاستعداد لمشهد سياسي يغيب عنه بهجلي الذي واجه مشاكل صحية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر حزب العدالة والتنمية عبر حسابه على تويتر أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر وأن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض.

وأضاف على تويتر "يظهر ذلك أن بعض من توظفهم السفارة يبذلون جهدا خاصا لإلحاق الضرر بالعلاقة بين البلدين".

وتابع قائلا "تحتاج سفارة الولايات المتحدة إلى محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة".

وقال سميح يالجين نائب رئيس حزب الحركة القومية على تويتر في وقت متأخر الليلة الماضية إن بهجلي تعافى وسيعود للعمل هذا الأسبوع.
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