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مقترح برلماني بالترويج لمطروح ووضعها على خريطة السياحة العالمية.. نواب: لابد من وجود خطة شاملة لإعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى.. مدينة العلمين غيرت مصير ومسار الحرب العالمية الثانية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:31 م
مرسى مطروح
مرسى مطروح
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معتز الخصوصى
نائب: محافظة مطروح تعتبر من أهم المحافظات المصرية فى مجال السياحة الصحية 
برلماني يعدد مزايا مرسى مطروح كمزار سياحي عالمي
برلمانى يطالب بوضع خطة شاملة لإعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى واستغلاله سياحيا

أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان على ضرورة الترويج لمرسى مطروح ووضعها على خريطة السياحة العالمية ، حيث أكدوا أن محافظة مطروح تعتبر واحدة من أهم المحافظات المصرية فى مجال السياحة خاصة السياحة الصحية حيث تتواجد بها واحة سيوة وهناك القرية البدوية التى يتواجد بها كهف الملح ، كما أشاروا إلى أن محافظة مرسى مطروح تتميز بشواطئها الجميلة والجذابة، كما أنها تحتوى على حمامات كيلوباترا ، وكل هذه أمور تدل على أنها مزار سياحى عالمى.

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالترويج للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة مطروح؛ لوضعها على خريطة السياحة العالمية؛ خاصة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتطوير، والتحديث الشامل لمنطقة العلمين التي ستكون في السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المعالم السياسية والسياحة على مستوى العالم.

وقال النائب محمد المسعود، فى بيان صحفى، إن محافظة مطروح تعتبر واحدة من أهم المحافظات المصرية فى مجال السياحة خاصة السياحة الصحية حيث تتواجد بها واحة سيوة وهناك القرية البدوية التى يتواجد بها كهف الملح.

وأشاد النائب محمد المسعود، بالدور الكبير الذي يقوم بع جهاز التنسيق الحضاري لتطوير قلعة شالي بواحة سيوة بمطروح فهي معلم فريد من نوعه وهناك تعاون بين وفد الاتحاد الأوروبي والجهاز القومي للتنسيق الحضاري للوقوف على آخر التطورات والمستجدات التي شهدتها قلعة شالي بسيوة بعد ترميمها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركة النوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية.

تجدر الإشارة الى أنه تم بناء هذه القلعة باستخدام خامات البناء التقليدية المحلية "الكرشيف" وهو حجر مكون من الملح والطفلة والذي يوجد عادة بسيوة.

وقال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن وضع مرسى مطروح على الخريطة السياحة العالمية أمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، حيث إن مدينة العلمين دخلت التاريخ بشكل واسع، ويظهر ذلك من المكانة التي اكتسبتها حينما غيرت مصير ومسار الحرب العالمية الثانية ، حينما انهزمت دول المحور في معركة العلمين.

وأشار عبده، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن معركة العلمين هى أكبر معركة دبابات على مستوى العالم، ويوجد بمدينة العلمين مقابر لضحايا الحرب من الدول الحليفة وهناك مقابر للألمان والايطاليين وهو مشهد لا يحتاج إلى أى دعاية.

كما أكد عضو لجنة السياحة بالبرلمان أن هناك متحفا حربيا للعلمين ليس له مثيل فى العالم، يجعلك تظن أنك أمام معركة حية بالفعل وهناك تمثايل للجنود بمقتنياتهم وكأنها أحياء، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تجعل مرسى مطروح مزار سياحى عالمى.

وقال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن محافظة مرسى مطروح تتميز بشواطئها الجميلة والجذابة، كما أنها تحتوى على حمامات كيلوباترا ، وكل هذه أمور تدل على أنها مزار سياحى عالمى.

وطالب مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وجود خطة شاملة لإعادة تخطيط الساحل الشمالى الغربى ، بهدف استغلاله سياحيا على مدار العام.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن هناك جزء من إسكندرية حتى العلمين الجديدة تم استغلاله ، ونحتاج إلى إستغلال العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح ، مشيرا إلى أنه من الممكن إستغلال مدينة العلمين الجديدة فى سياحة اليوم الواحد.
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برلماني يعدد مزايا مرسى مطروح كمزار سياحي عالمي

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