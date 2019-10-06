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مرأة

بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من شهر العسل.

وتألقت هنا الزاهد في الصورة، بإطلالة أنيقة وبسيطة مرتدية تيشريت فسفورى، واعتمدت على ارتداء بعض الإكسسورات من السلاسل التى زادت من أناقتها وتماشت مع إطلالتها الرقيقة.

وظهرت هنا الزاهد فى الصور بتاتو جديد فى يدها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واستغنت عن وضع المكياج وهو ما أبرز جمال ملامحها.
بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض
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