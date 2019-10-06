رمضان صبحي ومصطفي محمد على رأس قائمة المنتخب الأولمبي لوديتي جنوب أفريقيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي، قائمة بأسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لوديتي جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالي.



وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:



ضمت القائمة لحراسة المرمي: عمر صلاح - محمد صبحي - مصطفى شوبير.



خط الدفاع : اسامه جلال - محمود مرعي - محمود الجزار - أحمد رمضان - محمد عبدالسلام - محمد صادق - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن.



خط الوسط: أكرم توفيق - غنام محمد - عمار حمدي - ناصر ماهر - احمد حمدي - فوزي الحناوي .



خط الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - إمام عاشور - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - مصطفى محمد - صلاح محسن - ناصر منسي - أحمد ريان.

